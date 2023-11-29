Буташева (Гурбанова) Зенфира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.2012
Муж: Буташев Кирилл
Рождение ребёнка
22.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буташев Кирилл
Рождение ребёнка
30.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буташев Кирилл