Буташева (Гурбанова) Зенфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буташева (Гурбанова) Зенфира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.2012

Муж: Буташев Кирилл

Рождение ребёнка
22.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буташев Кирилл

Рождение ребёнка
30.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буташев Кирилл

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