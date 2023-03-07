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Смотряев Алексей Николаевич

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Место рождения

Клин, Клин, Московская область

Дата рождения

26.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1909

Отец: Смотряев Николай Ефимович

Мать: Смотряева Любовь Михайловна

Клин, Клин, Московская область
Военная служба
17.12.1934
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
звание : инженер-подполковник; инженер-майор Воинская часть: Иркутская геодезическая часть Иркутская Геодезическая часть ЗабФ штаб ВСВО
Военная награда
25.12.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
28.07.1947
"за победу над Японией"
Смерть
Неизвестно
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