Смотряев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1909
Военная служба
17.12.1934
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
звание : инженер-подполковник; инженер-майор Воинская часть: Иркутская геодезическая часть Иркутская Геодезическая часть ЗабФ штаб ВСВО
Военная награда
25.12.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
28.07.1947
"за победу над Японией"
Смерть
Неизвестно