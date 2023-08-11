Березина (Козлова) Авдотья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Козлова) Авдотья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Березин Михей Матвеевич

Отец ребёнка: Березин Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Березин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Березин Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Березина Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Березин Матвей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Матвей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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