Березина (Козлова) Авдотья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Березин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Березин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Березин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Березина Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Березин Матвей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно