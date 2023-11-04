Попов Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Тимофей
Мать: Попова Анна
Рождение ребёнка
04.01.1980
Дочь: Попова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Попова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1983
Сын: Попов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Попова Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно