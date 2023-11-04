Попов Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Тимофей

Мать: Попова Анна

Рождение ребёнка
04.01.1980

Дочь: Попова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Попова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
25.06.1983

Сын: Попов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Попова Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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