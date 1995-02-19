Загидуллин Сунгатулла Гарифулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загидуллин Сунгатулла Гарифулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1927

Дата смерти

19.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1927

Отец: Загидуллин Гариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1953

Сын: Загидуллин Расуль (Юрий) Сунгатуллович

Мать ребёнка: Хабирова Серафима Гафаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загидуллина Людмила (Люция) Александровна (Сунгатулловна)

Мать ребёнка: Хабирова Серафима Гафаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загидулина Венера Сунгатуловна

Мать ребёнка: Хабирова Серафима Гафаровна

Смерть
19.02.1995