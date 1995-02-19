Загидуллин Сунгатулла Гарифулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1927
Дата смерти19.02.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1927
Отец: Загидуллин Гариф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1953
Сын: Загидуллин Расуль (Юрий) Сунгатуллович
Мать ребёнка: Хабирова Серафима Гафаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загидулина Венера Сунгатуловна
Мать ребёнка: Хабирова Серафима Гафаровна
Смерть
19.02.1995