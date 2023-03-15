Бушуева Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1924
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Бушуев Николай Георгиев
Демино, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#17
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно