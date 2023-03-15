Бушуева Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Фекла Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1924

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Бушуев Николай Георгиев

Демино, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#17
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Николай Георгиев

Смерть
Неизвестно
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