Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна

Место рождения

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.04.1932

Дата смерти

16.07.1999

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932

Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Алексей Алексеевич

Смерть
16.07.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 15

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