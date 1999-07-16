Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1932
Дата смерти16.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косарев Алексей Алексеевич
Смерть
16.07.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 15