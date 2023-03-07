Логин Емельянович
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Емельян
Мать: Жена Федорова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кондратий Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Борис Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
07.02.1725
Сын: Иван Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764