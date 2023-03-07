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Логин Емельянович

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Место рождения

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Емельян

Мать: Жена Федорова

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Кондратий Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Борис Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1725

Сын: Иван Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Артемьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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