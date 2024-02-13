Широков Терентий Герасимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1821
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широков Герасим Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Широков Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Широков Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Широков Григорий малой Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Широков Михайло Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1821
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край