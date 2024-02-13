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Широков Терентий Герасимов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широков Герасим Евдокимович

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Широков Иван Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Широков Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Широков Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Широков Григорий малой Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Широков Михайло Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1821
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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