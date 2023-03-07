Юшков Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Юшков Федор Иванович
Мать: Юшкова Анфиса Петровна
Образование
1842
Обучается в Вологодском уездном духовном училище, в низшем отделении, на содержании отца.
Образование
1844
Обучается в Вологодской Семинарии, в нижнем 1 отделении, на содержании отца.
Смерть
Неизвестно