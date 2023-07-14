Кривоножкина Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкина Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779 или 1780

Сын: Кривоножкин Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривоножкин Тимофей Дементьевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782

Сын: Кривоножкин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривоножкин Тимофей Дементьевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
ГАСО, Ф. 28. Оп. 1. Д. 135 л. 341об РС- 1811г. Петровского уезда села Архангельского Малая Сердоба.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножкин Тимофей Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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