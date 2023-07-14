Кривоножкина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 или 1780
Сын: Кривоножкин Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривоножкин Тимофей Дементьевич
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782
Сын: Кривоножкин Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривоножкин Тимофей Дементьевич
ГАСО, Ф. 28. Оп. 1. Д. 135 л. 341об РС- 1811г. Петровского уезда села Архангельского Малая Сердоба.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно