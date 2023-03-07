Чулина (Ефимова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулина (Ефимова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Василий Иванович

Мать: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулин (фамилия Отчима) Альфред

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чулин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулин Константин

Смерть
Неизвестно
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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