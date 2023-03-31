Паутова (Шилова) Глафира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Шилова) Глафира Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: Шилов Василий Иванович

Мать: Шилова Анна Григорьевна

Бракосочетание
08.08.1974

Муж: Паутов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1978

Сын: Паутов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.1983

Дочь: Паутова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич

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