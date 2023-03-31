Паутова (Шилова) Глафира Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Отец: Шилов Василий Иванович
Мать: Шилова Анна Григорьевна
Бракосочетание
08.08.1974
Рождение ребёнка
04.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1978
Сын: Паутов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1983
Дочь: Паутова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич