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Дейнеко Василий Феодосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дейнеко Феодосий

Мать: Дейнеко Антонина

Рождение ребёнка
28.07.1960

Дочь: Минец Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1961

Сын: Дейнеко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1966

Дочь: Григорьева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Дейнеко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейнеко Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно