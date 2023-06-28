Дейнеко Василий Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дейнеко Феодосий
Мать: Дейнеко Антонина
Рождение ребёнка
28.07.1960
Дочь: Минец Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1961
Сын: Дейнеко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1966
Дочь: Григорьева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Дейнеко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дейнеко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно