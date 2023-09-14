Шмелев Терентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шмелев Яков Евфимович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шмелев Сосипатор Терентьевич
Мать ребёнка: Шмелева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шмелев Трифон Терентьевич
Мать ребёнка: Шмелева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шмелев Елизар Терентьевич
Мать ребёнка: Шмелева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелева Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно