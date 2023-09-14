Шмелев Терентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Терентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шмелев Яков Евфимович

Мать: Шмелева Иустиния Назаровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шмелев Сосипатор Терентьевич

Мать ребёнка: Шмелева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шмелев Трифон Терентьевич

Мать ребёнка: Шмелева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шмелев Елизар Терентьевич

Мать ребёнка: Шмелева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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