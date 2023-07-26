Борисова (Федосеева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Федосеева) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1956

Отец: не указан

Мать: Галина

Рождение ребёнка
07.09.1978

Сын: Борисов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Борисов Николай Алексеевич

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