Борисова (Федосеева) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1956
Отец: не указан
Мать: Галина
Рождение ребёнка
07.09.1978
Сын: Борисов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Борисов Николай Алексеевич