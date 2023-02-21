Касова Олимпиада Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасова Олимпиада Кузьминична

Касова Олимпиада Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Сын: Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
31.01.1886 ст.

Сын: Касов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.05.1888 ст.

Дочь: Касова Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.

Сын: Косов Захарий Сергеевич

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.

Сын: Косов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Дочь: Касова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.

Сын: Касов Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
12.12.1898 ст.

Дочь: Касова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Сергей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close