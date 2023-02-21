Касова Олимпиада Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Сын: Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
31.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.05.1888 ст.
Дочь: Касова Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.
Сын: Косов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Дочь: Касова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.12.1898 ст.
Дочь: Касова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касов Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Касов Сергей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно