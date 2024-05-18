Кабатеева (Юрина) Мария 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКабатеева (Юрина) Мария

Кабатеева (Юрина) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Юрин Иван Васильевич

Мать: Юрина (Полушкина) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабатеев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
17.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабатеев Михаил Алексеевич

г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабатеев Михаил Алексеевич

г.Сызрань Самарская обл.
Смерть
1984
г.Сызрань Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань Самарская обл.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.