Кабатеева (Юрина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабатеев Михаил Алексеевич
г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабатеев Михаил Алексеевич
г.Сызрань Самарская обл.
Смерть
1984
г.Сызрань Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань Самарская обл.