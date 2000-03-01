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Сомов Борис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1927

Дата смерти

01.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1927

Отец: Сомов Сергей Дмитриевич

Мать: Сомова Софья

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Шипаева Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна

Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Сомова Маргарита Борисовна

Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
01.03.1960

Дочь: Кононова Альбина Борисовна

Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
17.10.1961

Дочь: Петрова Лидия Борисовна

Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
31.05.1963

Дочь: Хайруллина Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна

Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1966

Сын: Сомов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова Александра Максимовна

Смерть
01.03.2000
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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