Сомов Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1927
Дата смерти01.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1927
Отец: Сомов Сергей Дмитриевич
Мать: Сомова Софья
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Шипаева Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Сомова Маргарита Борисовна
Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
01.03.1960
Дочь: Кононова Альбина Борисовна
Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
17.10.1961
Дочь: Петрова Лидия Борисовна
Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
31.05.1963
Дочь: Хайруллина Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
25.07.1966
Мать ребёнка: Сомова Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.2000
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан