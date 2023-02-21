Живодерова (Гулякова) Манея? Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Живодеров (гуляков) Иван Иванов
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно