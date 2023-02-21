Живодерова (Гулякова) Манея? Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Гулякова) Манея? Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: Живодеров (гуляков) Петр Васильев

Мать: Живодерова (гулякова) Мария Фролова

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Живодеров (гуляков) Иван Иванов

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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