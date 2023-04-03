Кутырева (? Тихонов 2й муж) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева (? Тихонов 2й муж) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Между 1909 и 1910 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Черных Наталья

Рождение ребёнка
19.01.1960

Сын: Кутырев Игорь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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