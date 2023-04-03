Кутырева (? Тихонов 2й муж) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Черных Наталья
Рождение ребёнка
19.01.1960
Сын: Кутырев Игорь
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно