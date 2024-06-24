Куклин Иосиф Романович 03.04.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклин Иосиф Романович

Место рождения

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

03.04.1899 ст.

Дата смерти

24.05.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
03.04.1899 ст.

Отец: Куклин Роман Фотиевич

Мать: Куклина (Петрова) Феодора Михайловна

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фокиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православные. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%... Показать все
Крещение
01.05.1899 ст.
Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Восприемники: Тобольской губернии города Туринского гражданин Иванъ Александровъ Яковлевъ и села Нагорного Иштана крестьянская жена Наталия Гаврилова Лоскутова.
Смерть
24.05.1899 ст.
Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянина Романа Фотиева Куклина сын Иосифъ, 1.5 мес, от слабости. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%A4.0009/%D0%9E.1/%D0%A... Показать все
Похороны
26.05.1899 ст.
Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
На Иштанском кладбище. Священник Дмитрий Красносельский

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