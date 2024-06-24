Куклин Иосиф Романович
Место рождения
Дата рождения03.04.1899 ст.
Дата смерти24.05.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1899 ст.
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фокиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православные. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%... Показать все
Крещение
01.05.1899 ст.
Восприемники: Тобольской губернии города Туринского гражданин Иванъ Александровъ Яковлевъ и села Нагорного Иштана крестьянская жена Наталия Гаврилова Лоскутова.
Смерть
24.05.1899 ст.
Села Нагорного Иштана крестьянина Романа Фотиева Куклина сын Иосифъ, 1.5 мес, от слабости. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%A4.0009/%D0%9E.1/%D0%A... Показать все
Похороны
26.05.1899 ст.
На Иштанском кладбище. Священник Дмитрий Красносельский