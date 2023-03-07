Крекова Вера Анастасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрекова Вера Анастасьева

Крекова Вера Анастасьева

avatar

Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

16.09.1889 ст.

Дата смерти

21.05.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889 ст.

Отец: Креков Анастасий Михайлов

Мать: Евдокия Фёдорова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
17.09.1889 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин Павел Стефанов Мясников и крестьянская девица Татьяна Лаврентьева
Смерть
21.05.1890 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
8 мес., от кори
Похороны
23.05.1890 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
на деревенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close