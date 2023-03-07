Крекова Вера Анастасьева
Место рождения
Дата рождения16.09.1889 ст.
Дата смерти21.05.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889 ст.
Отец: Креков Анастасий Михайлов
Мать: Евдокия Фёдорова
Крещение
17.09.1889 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин Павел Стефанов Мясников и крестьянская девица Татьяна Лаврентьева
Смерть
21.05.1890 ст.
8 мес., от кори
Похороны
23.05.1890 ст.
на деревенском кладбище