Елизавета Абрамова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Абрамова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1865 ст.

Сын: Иван Ильин (Ич)

Отец ребёнка: Илья Федотов (Ич)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G3?i=226&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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