Елизавета Абрамова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1865 ст.
Сын: Иван Ильин (Ич)
Отец ребёнка: Илья Федотов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G3?i=226&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Федотов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно