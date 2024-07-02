Карпачев Николай
Место рожденияСело Барнуковка Саратовской губернии
Дата рождения1919
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Карпачев Федор Осипович
Мать: Карпачева Марфа
Село Барнуковка Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна
Москва
Смерть
1942