Карпачев Николай 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпачев Николай

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Место рождения

Село Барнуковка Саратовской губернии

Дата рождения

1919

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Карпачев Федор Осипович

Мать: Карпачева Марфа

Село Барнуковка Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна

Москва
Смерть
1942

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