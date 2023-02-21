Аносинский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносинский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1959

Дочь: Акулина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Аносинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1961

Дочь: Фролова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Аносинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Аносинский Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Аносинская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносинская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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