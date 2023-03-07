(Ювко) Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1875
Дата смерти10.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875
Отец: Ювко Емельян Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-F94N
Крещение
01.03.1875
Преподобно-Параскевиевская церковь
Смерть
10.12.1876
Причина смерти: Medical | От скарлатины | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X36-C6WQ