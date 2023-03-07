(Ювко) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ювко) Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Селище, Чернігівська область

Дата рождения

01.03.1875

Дата смерти

10.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875

Отец: Ювко Емельян Фёдорович

Мать: Ювко Евфросиния Васильевна

Селище, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-F94N
Крещение
01.03.1875
Селище, Чернігівська область
Преподобно-Параскевиевская церковь
Смерть
10.12.1876
Причина смерти: Medical | От скарлатины | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X36-C6WQ
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