Дёмина (Ягодникова) Мария Павловна
Место рожденияд. Аносово, Буйского района, Костромской области
Дата рождения01.03.1941
Дата смерти28.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1941
д. Аносово, Буйского района, Костромской области
Бракосочетание
02.08.1966
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1968
Дочь: Козявина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Легница, ПНР
Смерть
28.01.1985
город Кострома