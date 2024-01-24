Дёмина (Ягодникова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина (Ягодникова) Мария Павловна

Место рождения

д. Аносово, Буйского района, Костромской области

Дата рождения

01.03.1941

Дата смерти

28.01.1985

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1941

Отец: Ягодников Павел Антонович

Мать: Ягодникова Елена Семеновна

д. Аносово, Буйского района, Костромской области
Бракосочетание
02.08.1966

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1968

Дочь: Козявина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Легница, ПНР
Смерть
28.01.1985
город Кострома
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