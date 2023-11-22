Киселев Яков Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Киселев Кондрат Климонтович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Киселев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Акинида
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Акинида
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Акинида
Рождение ребёнка
1829
Дочь: ?
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Макрида
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Пелагея
Смерть
1841