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Киселев Яков Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Киселев Кондрат Климонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Киселев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Акинида

Рождение ребёнка
1807

Сын: Киселев Корней Яковлевич

Мать ребёнка: Акинида

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Киселев Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Акинида

Рождение ребёнка
1829

Дочь: ?

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Макрида

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Пелагея

Смерть
1841
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