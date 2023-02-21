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Марфа
Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Блинова) Анна Сергеевна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать:
Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно
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