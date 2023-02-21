Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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