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(Борисова) Светлана Васильевна
(Борисова) Светлана Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Борисов Василий
Мать
Борисова (Лемтюгова) Татьяна Карповна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Борисов Василий
Мать:
Борисова Татьяна Карповна
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