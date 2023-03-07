Плесовских Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Василий Яковлевич

Плесовских Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Плесовских Яков

Мать: не указана

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Плесовских Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Матрена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close