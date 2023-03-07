Плесовских Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Плесовских Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Плесовских Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно