Бережной Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережной Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1923

Дата смерти

29.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1948

Сын: Бережной Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бережная Туренко Прасковья Гавриловна

Абганерово, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.10.1950

Сын: Бережной Павел Николаевич

Мать ребёнка: Бережная Туренко Прасковья Гавриловна

Смерть
29.10.1981
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