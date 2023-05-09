Бережной Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1923
Дата смерти29.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1948
Сын: Бережной Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бережная Туренко Прасковья Гавриловна
Абганерово, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.10.1950
Сын: Бережной Павел Николаевич
Мать ребёнка: Бережная Туренко Прасковья Гавриловна
Смерть
29.10.1981