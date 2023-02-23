Барышева (Веселкова) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Веселкова) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2003

Сын: Барышев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Барышев Максим Андреевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.10.2009

Сын: Барышев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Барышев Максим Андреевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Максим Андреевич

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