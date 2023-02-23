Барышева (Веселкова) Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2003
Сын: Барышев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Барышев Максим Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.2009
Сын: Барышев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Барышев Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно