Попова (Костецкая) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Костецкая) Нина Викторовна

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Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

24.01.1914

Дата смерти

?.09.?

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914

Отец: не указан

Мать: Костецкая Ольга Аркадьевна

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
24.09.1939

Сын: Попов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
28.05.1946

Дочь: Архипова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Михайлович

Смерть
?.09.?
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