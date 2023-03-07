Попова (Костецкая) Нина Викторовна
Место рождения
Дата рождения24.01.1914
Дата смерти?.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.09.1939
Сын: Попов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1946
Дочь: Архипова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.?