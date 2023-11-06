Ерасов Филипп Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерасов Филипп Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1866

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866

Отец: Ерасов Ефим Архипович

Мать: не указана

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