Мухачев Григорий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Григорий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Мухачев Семен Денисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Мухачев Ларион Григорьев

Мать ребёнка: Мухачева Катерина Фофанова

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мухачев Иван Григорьев

Мать ребёнка: Мухачева Катерина Фофанова

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Катерина Фофанова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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