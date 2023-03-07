Мухачев Григорий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Мухачев Семен Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Мухачева Катерина Фофанова
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Мухачева Катерина Фофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834