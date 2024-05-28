Журавлёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёва (Шевченко) Зоя Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёва (Шевченко) Зоя Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва (Шевченко) Зоя Антоновна

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