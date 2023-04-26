Кислов Емельян Иванович
Место рожденияд.Михалево Судогодский район Владимирская обл.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михалево Судогодский район Владимирская обл.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кислов Кузьма Емельянович
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
28.10.1912
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кислов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кислов Кирилл Емельянович
Мать ребёнка: Екатерина Александровна