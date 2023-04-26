Кислов Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Емельян Иванович

Место рождения

д.Михалево Судогодский район Владимирская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михалево Судогодский район Владимирская обл.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кислов Кузьма Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Кислов Ефим Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кислов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кислов Кирилл Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

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