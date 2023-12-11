Томских Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Томских Василий Иванович
Мать: Мария Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Томских Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Томских Митрофан Матвеевич
Мать ребёнка: Дарья Емельяновна
Большая Кирка, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Мария Вонифатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Емельяновна
Смерть
1885