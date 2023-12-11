Томских Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомских Матвей Васильевич

Томских Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Томских Василий Иванович

Мать: Мария Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Томских Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Томских Митрофан Матвеевич

Мать ребёнка: Дарья Емельяновна

Большая Кирка, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Томских Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Вонифатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Емельяновна

Смерть
1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close