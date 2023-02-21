Коновалова Зиновия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 04.04.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1887
Дочь: Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Коновалов Ефим Васильевич
Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 04.04.1896 ст.