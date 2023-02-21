Коновалова Зиновия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Зиновия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 04.04.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим Васильевич

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Ефим Васильевич

Смерть
После 04.04.1896 ст.
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