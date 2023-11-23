Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Пётр Тимофеев
Мать: Прасковья Фёдорова
Бракосочетание
02.?.1816
Супруг(-а): Иоанн Алексеевич Сперанский (Бурмакинский)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николай Иоаннович
Отец ребёнка: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1832
Дочь: Елизавета Иоанновна
Отец ребёнка: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно