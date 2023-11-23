Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСперанская (Бурмакинская) Александра Петрова

Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пётр Тимофеев

Мать: Прасковья Фёдорова

Бракосочетание
02.?.1816

Муж: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев

Супруг(-а): Иоанн Алексеевич Сперанский (Бурмакинский)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Николай Иоаннович

Отец ребёнка: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев

Рождение ребёнка
04.08.1832

Дочь: Елизавета Иоанновна

Отец ребёнка: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.