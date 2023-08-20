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Моторина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1970

Отец: Егоров Александр Михайлович

Мать: Егорова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1991

Сын: Моторин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Моторин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.2001

Сын: Моторин Глеб Сергеевич

Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.2005

Сын: Моторин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.2009

Сын: Моторин Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.2009

Сын: Моторин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторин Сергей Николаевич

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