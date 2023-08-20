Моторина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1970
Рождение ребёнка
15.10.1991
Сын: Моторин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1993
Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.2001
Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.2005
Сын: Моторин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2009
Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2009
Сын: Моторин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Моторин Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно