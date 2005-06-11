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Демидов Александр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1956

Дата смерти

11.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1981

Жена: Матюнина Мария Андреевна

г.Казань
Рождение ребёнка
05.04.1982

Сын: Демидов Олег Александрович

Мать ребёнка: Матюнина Мария Андреевна

г. Казань роддом №2
Рождение ребёнка
02.10.1984

Сын: Демидов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Матюнина Мария Андреевна

г.Казань, р.д №4
Смерть
11.06.2005
несчастный случай
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