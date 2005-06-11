Демидов Александр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1956
Дата смерти11.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.02.1981
Жена: Матюнина Мария Андреевна
г.Казань
Рождение ребёнка
05.04.1982
Сын: Демидов Олег Александрович
Мать ребёнка: Матюнина Мария Андреевна
г. Казань роддом №2
Рождение ребёнка
02.10.1984
Сын: Демидов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Матюнина Мария Андреевна
г.Казань, р.д №4
Смерть
11.06.2005
несчастный случай