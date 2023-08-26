Безнасюк Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Безносюк Яков Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1945
Сын: Безносюк Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1949
Сын: Безнасюк Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безносюк Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безносюк Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно