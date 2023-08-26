Безнасюк Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безнасюк Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Безносюк Яков Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1945

Сын: Безносюк Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1949

Сын: Безнасюк Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безносюк Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносюк Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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