Чулков Владимир Илларионович
Место рожденияБишкек, Киргизия
Дата рождения24.07.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бишкек, Киргизия
Рождение ребёнка
31.08.1977
Дочь: Шарабко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Чулкова Надежда Александровна
г. Фрунзе, Кыргызстан
Бракосочетание
Неизвестно
Бишкек, Киргизия
Развод
Неизвестно