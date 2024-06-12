Кузнецов Евграф Антонович Около 1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Евграф Антонович

Кузнецов Евграф Антонович

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Кузнецов Антон Игнатьевич

Мать: Кузнецова Парасковья Ларионовна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
незаконнорожденный, от сводного брака раскольник беспоповской секты в 1897г хозяин токарного заведения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Яковлевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Кузнецов Дементий Евграфов

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Кузнецов Ефим Евграфов

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Кузнецова Акулина Евграфова

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Кузнецова Агафья Евграфова

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Кузнецов Димитрий Евграфов

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.