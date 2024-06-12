Кузнецов Евграф Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
незаконнорожденный, от сводного брака раскольник беспоповской секты в 1897г хозяин токарного заведения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Кузнецов Дементий Евграфов
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Кузнецова Акулина Евграфова
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Кузнецова Агафья Евграфова
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Кузнецов Димитрий Евграфов
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Яковлевна
раскольник беспоповской секты
Смерть
Неизвестно