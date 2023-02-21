Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга

Ольга

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Титков Егор Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор

Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Титков Иван Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор

Калужская область, Спас-Деменский район, деревня Земцы
Рождение ребёнка
1920

Сын: Титков Василий Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Титков Федор

Земцы Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Титков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Николай Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Титков Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close