Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Титков Федор
Рождение ребёнка
24.12.1906
Отец ребёнка: Титков Федор
Калужская область, Спас-Деменский район, деревня Земцы
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Титков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титкова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Титков Федор
Земцы Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Титков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Титков Федор
Смерть
Неизвестно