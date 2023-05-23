Малиновская (Воздвиженская) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновская (Воздвиженская) Александра Павловна

Малиновская (Воздвиженская) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Малиновский Павел Михайлович

Мать: Малиновская Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Около 1897

Муж: Воздвиженский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Воздвиженский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Воздвиженский Николай Иванович

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Воздвиженский Евгений Иванович

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Воздвиженский Борис Иванович

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Воздвиженский Константин Иванович

Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно