Малиновская (Воздвиженская) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
1898
Сын: Воздвиженский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Воздвиженский Николай Иванович
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Воздвиженский Евгений Иванович
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Воздвиженский Борис Иванович
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Воздвиженский Константин Иванович
Отец ребёнка: Воздвиженский Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно