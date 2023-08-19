Сизов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С ?.03.1936
Мастер мастерской по пошиву военного обмундирования Полярного Отделения Военфлотторга Северного Флота.
Призыв на военную службу
02.05.1942
Полярный РВК, Мурманская обл., Полярный р-н.
Военная служба
С 03.05.1942 по 30.05.1945
Краснофлотец. Военфлотторг Северного Флота. (Архив ВМФ, г. Гатчина, шкаф 14, ящик 14)
Военная награда
30.05.1945
Орден Красной Звезды .
Смерть
Неизвестно