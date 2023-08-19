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Сизов Александр Константинович

Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С ?.03.1936
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Мастер мастерской по пошиву военного обмундирования Полярного Отделения Военфлотторга Северного Флота.
Призыв на военную службу
02.05.1942
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Полярный РВК, Мурманская обл., Полярный р-н.
Военная служба
С 03.05.1942 по 30.05.1945
Краснофлотец. Военфлотторг Северного Флота. (Архив ВМФ, г. Гатчина, шкаф 14, ящик 14)
Военная награда
30.05.1945
Орден Красной Звезды .
Смерть
Неизвестно
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